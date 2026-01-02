В Домодедове обсудили план дежурств ресурсоснабжающих организаций в праздничные дни

Глава городского округа Домодедово, Евгения Хрусталева, накануне праздников, 30 декабря, провела совещание с ресурсоснабжающими организациями, на котором обсуждались ключевые вопросы организации работы в праздничный период, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Задача: при каких-то нарушениях в тепло-, водо- и электроснабжении, либо с многоквартирными домами, — это незамедлительная информация в ЕДДС. Понятно, да? Незамедлительная — это значит — сразу», — подчеркнула она.

Заместитель главы округа, Александр Назаров, объяснил схему взаимодействия между единой дежурной диспетчерской службой и ресурсоснабжающими организациями, а также порядок устранения технологических нарушений. «Сроки устранения технологического нарушения не должны превышать: тепоснабжение — 6 часов, ГВС — 8 часов, водоснабжение — 8 часов, водоотведение — 4 часа, электроснабжение — 24 часа и газоснабжение — 24 часа», — отметил Назаров.

Каждая ресурсоснабжающая организация округа уже составила график дежурств бригад. Об этом доложили руководители «Теплосети», «Водоканала», «Комбината благоустройства», а также Домодедовских филиалов «Россети — Московский регион» и «Мособлгаза». Также советник директора филиала «Мострансавто», Евгений Литвинов, сообщил о графиках перевозок: «В праздничные дни работаем по графику выходного дня. В ночь с 31 на 1 мы продлеваем до трех часов работы первого 33-го маршрута».

Графики дежурств должны быть предоставлены главе округа, и каждая нештатная ситуация должна быть под контролем и устранена вовремя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.