В Домодедове модернизируют систему водоснабжения в 2026 году

Модернизация системы водоснабжения стартовала в Домодедове в 2026 году. «Домодедовский водоканал» проведет капитальный и текущий ремонт на 53 объектах, работы продлятся до октября и охватят более 100 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году предприятие реализует масштабную программу обновления инфраструктуры. Капитальный ремонт запланирован на 18 объектах, текущий — еще на 35. Работы затронут водозаборные узлы, очистные сооружения и канализационные насосные станции.

Специалисты обновят насосное оборудование, трубопроводы, запорную арматуру, системы аэрации и обеззараживания. Также предусмотрены замена устаревших элементов, модернизация электроснабжения, внедрение автоматизации и диспетчеризации. По оценке экспертов, это позволит сократить потери воды, повысить энергоэффективность и обеспечить более стабильное водоснабжение.

«Все работы будут проводиться без остановки систем, чтобы не допустить перебоев с водой. Наша цель — создать надежную и современную инфраструктуру», — подчеркнули в компании.

В программу вошли водопроводные насосные станции №13 на Подольском проезде и №2 на улице Кирова, водозаборный узел №15 на улице Королева, артезианские скважины №118 на улице Ленина и №119 в Никитских полянах. Капитальный ремонт сетей проведут в Юсупово, Вельяминово и микрорайоне Авиационный на улице Туполева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.