В доме правительства Подмосковья представили технологии водоснабжения

Выставка передовых технологий в сфере водоснабжения и водоотведения прошла в Доме правительства Московской области в рамках форума «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». Разработки представили российские и подмосковные компании, а экспозицию посетили губернатор Андрей Воробьев и представители федерального Минстроя, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В форуме приняли участие более 300 специалистов. Они ознакомились с современными решениями — от приборов учета до инновационных систем для очистных сооружений. Экспозицию осмотрели губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, вице-губернатор Владислав Мурашов и министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев.

Компания из Мытищ представила ультразвуковые и электромагнитные счетчики для труб разных диаметров. Особое внимание привлек комбинированный прибор, который автоматически переключается с малого диаметра на большой при усилении потока, суммируя данные.

«Это отдельная линейка нашей продукции, позволяющая передавать в облачные системы показания как с общедомовых приборов учета, так и с индивидуальных. Можно сводить баланс по дому, вычислять утечки и потери по тепловой энергии. Умные приборы позволяют жителям платить только за фактически потребленные ресурсы», — рассказал руководитель производства электронной продукции компании «Водомер» Андрей Кальвин.

Также на выставке показали шкаф управления для канализационных насосных станций и очистных сооружений. Разработку создали студенты Шатурского энергетического техникума совместно с производственной компанией.

Компания из Санкт-Петербурга представила датчики давления и температуры, которые устанавливаются на котельных, теплотрассах и водопроводных сетях до ввода в дом и позволяют в режиме реального времени контролировать параметры ресурса. Аварийно-восстановительная служба Подмосковья МОС АВС продемонстрировала мобильный штабной автомобиль и бионическую робособаку-сканер для обследования труднодоступных участков сетей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.