В доме правительства Подмосковья наградили лучших энергетиков региона

В главном зале дома правительства Московской области подвели итоги года и вручили награды сотрудникам энергетической отрасли за профессионализм и вклад в обеспечение надежной работы энергетики региона.

Особое внимание уделили сотрудничеству с общественниками, чье участие помогает контролировать ход модернизации и оценивать ее качество с точки зрения жителей. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что энергетики Подмосковья не только работают внутри региона, но и участвуют в восстановлении инфраструктуры на исторических территориях, поддерживают передовую и семьи бойцов. Он подчеркнул вклад сотрудников, вернувшихся с СВО и продолжающих трудиться в отрасли.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов поздравил работников с профессиональным праздником и отметил снижение числа обращений граждан по вопросам энергетики на 43% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о положительной динамике в работе отрасли.

К поздравлениям присоединился ветеран СВО и участник проекта «Герои Подмосковья» Вячеслав Артемов, чей пример служит образцом ответственности и преданности делу. В энергетике Московской области работают более 65 тысяч человек, которые ежедневно обеспечивают стабильную работу отрасли и поддерживают друг друга в сложных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.