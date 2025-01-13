В домах жителей Коломны и Озер проверят газовое оборудование в 2025 году

График техобслуживания газового оборудования, установленного в домах и квартирах жителей Коломны и Озер, на 2025 год опубликовал Мособлгаз. Плановое техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз в год и гражданам необходимо в назначенную дату обеспечить специалистам газовой службы доступ в квартиру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2024 году сотрудники Мособлгаза провели плановое техобслуживание в 1,8 млн. квартир и 282 тыс. частных домов региона. Помимо этого, в Подмосковье впервые в России создан институт газовых участковых. За каждым многоквартирным домом мы закрепили специалиста, он работает с жителями напрямую, проводит встречи, объясняет нюансы процедуры техобслуживания, помогает в решении вопросов. С марта 2024 года газовые участковые Мособлгаза провели более двух тысяч таких встреч», — рассказал генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.

В какой день проверят газовое оборудование в конкретной квартире или доме в 2025 году жители городского округа Коломна могут узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.