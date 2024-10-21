В домах Подмосковья сделан ремонт 7,3 тыс выступающих конструкций входных групп

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:37

По заявкам жителей с начала года в многоквартирных домах Московской области специалисты управляющих компаний провели ремонт более 7,3 тыс козырьков и крылец подъездов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Содержание общедомового имущества собственников в надлежащем состоянии — прямая обязанность организаций коммунальной сферы. Ремонты крылец, ступеней и козырьков — это работа УК.

Важно, что перечисленные элементы имеют прямое отношение к безопасности людей и упущения в содержании этих конструкций недопустимы.

Все ремонтные мероприятия в МКД проведены под надзором инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В числе наиболее частых неисправностей, которые устранили специалисты:

повреждение цементных стяжек;

разрушение ступеней крылец;

дефекты покрасочного слоя и штукатурки.

Жителям региона напоминают, что для решения жилищно-коммунальных проблем можно оставить заявку по номеру 122*4.

После отработки заявки искусственный интеллект сделает обратный звонок, чтобы получить подтверждение о решении проблемы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.