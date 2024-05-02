Около 400 выступающих конструкций отремонтировали в домах Подмосковья с марта

С начала весны под контролем инспекторов ГУСТ Подмосковья УК выполнили около 400 задач по устранению неисправностей выступающих конструкций: балконов, лоджий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Например, работы проведены в Химках на улице Маяковского, в домах № 23, № 25 и № 27. На Пролетарской улице, в домах № 5А, № 9 и № 11, улице Кирова, в домах № 4, № 6, № 13 и № 20. А также на улице Мичурина, в домах № 16 и № 25.

Общедомовое имущество включает несущую стену и балконную плиту, которая является полом балкона. Она считается ограждающей конструкцией многоквартирного дома и находится под ответственностью управляющей организации. За прочие элементы балкона, такие как: козырек, крышу, парапет и остекление, отвечает сам владелец помещения.

УК должна определять состояние и планировать ремонт балконных плит во время плановых осмотров, которые проводятся дважды в год — весной и осенью. Кроме того, осмотр балкона может быть инициирован не только управляющей организацией, но и собственником.

Жителям Подмосковья напоминают, что для решения жилищно-коммунальных проблем, можно оставить заявку по короткому номеру 122*4, где информацию берет в работу робот «Женя». После отработки заявки «Женя» сделает обратный звонок, чтобы получить подтверждение, что проблема решена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.