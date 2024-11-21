В Долгопрудном завершен ремонт свыше 950 подъездов

Губернаторская программа «Мой подъезд» реализуется в Долгопрудном с 2017 года. За это время в округе выполнен ремонт свыше 950 подъездов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Управляющие компании обновляют входную группу, заменяют почтовые ящики, напольную плитку в тамбурном пространстве, окрашивают стены и потолки.

В 2024 году управляющей организацией МУП «ДГБ» ведется ремонт 17 подъездов по следующим адресам:

ул. Железнодорожная, д. 26 — 3 подъезда;

ул. Железнодорожная, д. 28 — 2 подъезда;

Лихачевское шоссе, д. 18б — 3 подъезда;

ул. Менделеева, д. 18 — 1 подъезд;

ул. Первомайская, д. 28- 1 подъезд;

ул. Станционная, д. 13 — 4 подъезда;

ул. Центральная, д. 2 — 3 подъезда.

Ремонт всех подъездов осуществляется за счет средств городского бюджета.

Проведена проверка выполнения ремонта подъезда на Лихачевском ш. 18б, который пострадал от пожара летом этого года. Здесь МУП «ДГБ» выполнил замену дверей, окон, почтовых ящиков.

Планируемое время окончания ремонта всех подъездов — декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.