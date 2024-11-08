В Долгопрудном запланировано отключение света 9 ноября

По данным Мытищинской РЭС, 9 ноября 2024 года в период с 08:00 до 17:00 продолжительностью не более 2 часов будет отключена электроэнергия. Это необходимо в связи с проведением плановых работ. В указанный период энергетики будут подключать новое оборудование, в том числе распределительный щит.

На два часа электроэнергия может пропасть по следующим адресам:

ул. Первомайская, д. 15, 15а, 17, 17а, 19, 21;

ул. Московское ш. д. 44, 44а, 46, 48;

ул. Московское ш. д. 29, 31, 33, 50;

ул. Комсомольская, д. 3.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем и поставлять ее в полном объеме бесперебойно.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.