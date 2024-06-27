В Долгопрудном запланирован капремонт 89 домов в 2024 году

Генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов посетил объекты капремонта в городском округе Долгопрудный. Всего в 2024 году в округе запланирован ремонт 89 домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В округе проводятся масштабные работы по ремонту мягких и скатных кровель, чердачных помещений, фасадов и балконных плит, а также замене внутренних инженерных коммуникаций. Валерий Николов посетил около 20 объектов по адресам:

г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. 25 Съезда, д. 1А, 10

г. Долгопрудный, туп. Гранитный, д. 13

г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 13 к. 3

г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 17, 17А, 21, 31, 46

г. Долгопрудный, ул Октябрьская, д. 2/8, 8

г. Долгопрудный, ш. Московское, д. 31, 55 к. 2

г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 4,12

г. Долгопрудный, ул Восточная, д. 13, 14

«Планирую на еженедельной основе осуществлять рабочие выезды на объекты капитального ремонта в городские округа. Особое внимание будем уделять соблюдению графиков работ и культуре производства», — отметил Николов.

В 2024 году в городском округе Долгопрудный запланирован ремонт 89 домов. В числе работ: ремонт 18 фасадов, ремонт 36 кровель, ремонт систем газоснабжения в 36 домах, замена внутренних инженерных коммуникаций тепло- и водоснабжения, водоотведения в 36 домах

Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется при поддержке министерства ЖКХ Московской области. Проверить включение вашего дома в программу капремонта и сроки проведения работ можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 годы капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.