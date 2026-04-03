В Долгопрудном восстановили электроснабжение Старого города

Электроснабжение в микрорайоне Старый город Долгопрудного полностью восстановили поздно вечером 2 апреля после технологического сбоя на ЦРП-35, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

2 апреля от жителей микрорайона Старый город начали поступать обращения об отключении электроэнергии. Света не было на улицах Академика Лаврентьева, Спортивной, Дирижабельной, Первомайской, Комсомольской, Циолковского, Октябрьской, а также на Московском шоссе.

Причиной отключения стал технологический сбой на ЦРП-35. На место оперативно выехала аварийная бригада. Специалисты устранили неисправность в кратчайшие сроки.

Электроснабжение полностью восстановили в 23:20. По вопросам жители могут обратиться в ЕДДС по телефону +7 (495) 408-72-22. Служба работает круглосуточно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.