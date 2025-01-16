В Долгопрудном стартовал капремонт детсада № 9

В Долгопрудном продолжается строительство и ремонт социальных объектов. К своему обновлению приступил и детский сад № 9. В настоящее время здесь идут демонтажные работы. Ход ремонта проконтролировал глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин, сообщает пресс-служба администрации округа.

Детский сад № 9 (ул. Северная, 5а) был построен в 1969 году. Он рассчитан на 280 детей, 12 групп. Общая площадь образовательного учреждения — 1 884 кв. метров. Ежедневно на объекте работают от 24 до 50 человек.

Строителям предстоит отремонтировать фасад, кровлю, внутренние помещения, провести перепланировку, полностью заменить на современные инженерную систему и оконные рамы, выполнить освещение и благоустройство прилегающей территории. Здание должно быть готово принять детей в сентябре 2025 года.

Сейчас строители снимают старые покрытия с внутренних поверхностей помещений, вывозят мусор, а также проводят демонтаж перегородок. Роман Истомин уточнил сроки различных этапов работ, обсудил с представителями подрядчика и управления образования детали начавшегося ремонта и другие вопросы.

Работы по капитальному ремонту здания детского сада № 9 проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.