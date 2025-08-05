В Долгопрудном прошла акция по раздельному сбору отходов

На июльской акции по раздельному сбору отходов в городском округе Долгопрудный волонтеры собрали более 1,6 тыс. кг микс макулатуры, 150 кг металла, 100 кг электроники, а также другие отходы. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Жители также сдали пластик, пакеты и пленку, батарейки, аккумуляторы, добрые крышечки. К участию все подошли осознанно, заранее рассортировав все материалы дома по фракциям.

В рамках экологического мероприятия все желающие смогли присоединиться к очень интересному мастер-классу от волонтеров. Творческий урок был настолько популярен, что активисты решили проводить такие активности и на следующих акциях.

Приятным бонусом для участников стали экобаллы от ВкусВилл. Их можно тратить в магазине во время покупок либо направить на благотворительность.

Следующая акция в Долгопрудном состоится 24 августа с 12:00 до 13:30 у МФТИ.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.