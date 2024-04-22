В Долгопрудном продолжаются работы по уборке территорий и покраске остановок

В Долгопрудном продолжаются работы по уборке территорий и покраске остановок, передает пресс-служба администрации городского округа.

Весь апрель проходит в Долгопрудном под эгидой благоустройства и наведения чистоты. После трех проведенных муниципальных субботников наш город заметно преобразился. Впереди — Общеобластной субботник, который состоится 27 апреля.

Проводится очистка тротуаров, посадочных площадок, мойка и покраска остановочных павильонов, уборка смета, урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог, ямочный ремонт и другие мероприятия.

Идут работы на путепроводе Хлебниково, Лихачевском шоссе, проспекте Пацаева, мкр Водники, на ул. Московская, Первомайская, Циолковского, Институтском переулке, а также в других частях города.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

И напоминаем, за уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.