В Долгопрудном продолжаются мойка остановок и ямочный ремонт дорог

Сегодня, 21 апреля, на дорогах города работают 11 единиц различной техники и 24 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Осуществляются очистка тротуаров, прибордюрной части дорог, посадочных площадок, уборка смета, урн и мусора, мойка остановочных павильонов и другие мероприятия.

Также на дорогах города продолжается ремонт. В числе прочил участков, ямочный ремонт сегодня проводится на Лихачевском шоссе.

Также идут работы на Новом шоссе, путепроводе Хлебниково, Лихачевском проезде, на улицах Первомайская, Горького, Спортивная, Ленинградская, Железнодорожная, Менделеева и в других частях города.

Задействованы комплексные дорожные машины, самосвалы и трактора.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.