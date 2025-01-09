В Долгопрудном новогодние елки будут принимать на спецплощадках

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

В рамках акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!» организовываются спецплощадки в городе Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 15 января по 10 февраля они будут работать по адресам:

  • ул. Московская, д. 58,
  • ул. Парковая, д. 46,
  • ул. Спортивная, д. 11б,
  • Московское шоссе, д. 45,
  • ул. Восточная, д. 38,
  • пр-т Ракетостроителей, д. 5 корп. 1.

Отсюда елки прямиком отправятся на перерабатывающие заводы, где получат вторую жизнь.

Во что превратится переработанная ель:

  • корм для животных.
  • материал для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс;
  • щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.