В Долгопрудном новогодние елки будут принимать на спецплощадках

В рамках акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!» организовываются спецплощадки в городе Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 15 января по 10 февраля они будут работать по адресам:

ул. Московская, д. 58,

ул. Парковая, д. 46,

ул. Спортивная, д. 11б,

Московское шоссе, д. 45,

ул. Восточная, д. 38,

пр-т Ракетостроителей, д. 5 корп. 1.

Отсюда елки прямиком отправятся на перерабатывающие заводы, где получат вторую жизнь.

Во что превратится переработанная ель:

корм для животных.

материал для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс;

щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.