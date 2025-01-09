В Долгопрудном новогодние елки будут принимать на спецплощадках
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
В рамках акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!» организовываются спецплощадки в городе Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
С 15 января по 10 февраля они будут работать по адресам:
- ул. Московская, д. 58,
- ул. Парковая, д. 46,
- ул. Спортивная, д. 11б,
- Московское шоссе, д. 45,
- ул. Восточная, д. 38,
- пр-т Ракетостроителей, д. 5 корп. 1.
Отсюда елки прямиком отправятся на перерабатывающие заводы, где получат вторую жизнь.
Во что превратится переработанная ель:
- корм для животных.
- материал для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс;
- щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве.
Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.
Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.
«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.