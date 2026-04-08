В Долгопрудном 8 апреля на уборку вышли 42 рабочих и 17 машин
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Коммунальные службы Долгопрудного 8 апреля задействовали 17 единиц техники и 42 рабочих для уборки дорог и общественных пространств в рамках месячника благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Долгопрудном продолжается месячник чистоты и благоустройства. Ежедневно в округе проводят уборку общественных пространств, дорог и прилегающих территорий.
8 апреля от МБУ «Благоустройство» на работы вышли 17 единиц техники и 42 сотрудника, занятые ручной уборкой. К наведению порядка также привлечены другие подрядные организации.
Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог. Проводится мойка дорожных знаков и остановочных павильонов.
Работы идут на путепроводе Хлебниково, Лихачевском шоссе, проспекте Пацаева, улицах Железнодорожная, 25 Съезда, Южная, Центральная, Ленинградская, Первомайская, Школьная, Циолковского, Восточная, Московская, Колхозная, Госпитальная, Спортивная, Нефтяников, а также на Старом Дмитровском и Московском шоссе и Новом бульваре.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.