В Долгопрудном 8 апреля на уборку вышли 42 рабочих и 17 машин

Коммунальные службы Долгопрудного 8 апреля задействовали 17 единиц техники и 42 рабочих для уборки дорог и общественных пространств в рамках месячника благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном продолжается месячник чистоты и благоустройства. Ежедневно в округе проводят уборку общественных пространств, дорог и прилегающих территорий.

8 апреля от МБУ «Благоустройство» на работы вышли 17 единиц техники и 42 сотрудника, занятые ручной уборкой. К наведению порядка также привлечены другие подрядные организации.

Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог. Проводится мойка дорожных знаков и остановочных павильонов.

Работы идут на путепроводе Хлебниково, Лихачевском шоссе, проспекте Пацаева, улицах Железнодорожная, 25 Съезда, Южная, Центральная, Ленинградская, Первомайская, Школьная, Циолковского, Восточная, Московская, Колхозная, Госпитальная, Спортивная, Нефтяников, а также на Старом Дмитровском и Московском шоссе и Новом бульваре.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.