В Долгопрудном 22 декабря обрабатывают от гололеда дороги, тротуары и остановки

В Подмосковье и Москве из-за температурных перепадов стало скользко. В Долгопрудном дорожные и коммунальные службы продолжают проводить работы по уборке и обработке территорий реагентами, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По информации Отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, 22 декабря на дорогах города трудятся 17 единиц различной техники и 18 рабочих.

Проводится очистка проезжей части и тротуаров, автобусных остановок от снега, обработка реагентом, уборка урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог и другие мероприятия.

Особое внимание уделяется обработке тротуаров, пешеходных зон, остановок противогололедными средствами.

Идут работы на путепроводе Хлебниково, Новом шоссе, Лихачевском шоссе, улицах Дирижабельная, Первомайская, Заводская, Есенина, Октябрьская, Набережная, Нефтяников, а также в других частях города.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

И напоминаем, за уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Сотрудники МЧС призывают долгопрудненцев соблюдать меры безопасности при гололеде:

передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Желательно надевать ледоступы;

водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В экстренных случаях необходимо звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.