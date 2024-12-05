В Дмитровском округе завершили строительство новой ЛЭП

Новая ЛЭП обеспечит надежное электроснабжение более 400 жителей деревни и создаст возможности для технологического присоединения новых потребителей.

«Строительство новой линии электропередачи в деревне Кикешево — это важный шаг к улучшению электроснабжения в Дмитровском округе. Важно обеспечить жителям надежное и качественное электроснабжение», — сказал заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков.

В 2024 году энергетики Дмитровского района электрических сетей (РЭС) в рамках программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей заменили 280 опор ЛЭП и более 25 км проводов различного класса напряжения на самонесущий изолированный провод, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Также было построено 43 трансформаторные подстанции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.