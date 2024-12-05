В Дмитровском округе завершили строительство новой ЛЭП
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Северный филиал компании «Россети Московский регион» завершил строительство новой воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ в деревне Кикешево Дмитровского округа. При возведении линии использован самонесущий изолированный провод, обладающий повышенными характеристиками надежности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Новая ЛЭП обеспечит надежное электроснабжение более 400 жителей деревни и создаст возможности для технологического присоединения новых потребителей.
«Строительство новой линии электропередачи в деревне Кикешево — это важный шаг к улучшению электроснабжения в Дмитровском округе. Важно обеспечить жителям надежное и качественное электроснабжение», — сказал заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков.
В 2024 году энергетики Дмитровского района электрических сетей (РЭС) в рамках программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей заменили 280 опор ЛЭП и более 25 км проводов различного класса напряжения на самонесущий изолированный провод, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Также было построено 43 трансформаторные подстанции.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.