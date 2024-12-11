В Дмитровском округе запланирована замена котлов в четырех котельных в 2025 году

В 2024 году прошли работы по замене котла в котельной в поселке Деденево на улице Набережной, которая обеспечивает теплом и горячей водой более трех тысяч человек. Были закуплены новый котел, шкаф управления, дымосос и вентилятор — устройства российского производства и зарекомендовавшие себя как надежные при эксплуатации. Все монтажные и пусконаладочные работы были проведены в срок и без остановки котельной, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Также в рамках государственной региональной программы в Дмитрове были проведены работы по перекладке трех километров тепломагистралей диаметром 400 и 500 мм.

На 2025 год запланированы работы по замене котлов в четырех котельных; реконструкция 26 участков теплосетей; возведение модульной газовой котельной в пос. Автополигон; возведение центрального теплового пункта и реконструкция сетей теплоснабжения в с. Внуково.

«Проведение плановых работ по капитальному ремонту оборудования котельных позволяет нам обеспечивать их устойчивую работу во время отопительного сезона. Это важно, так как жители, социальные объекты, иные абоненты теплосети должны получать тепло и горячую воду бесперебойно», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.