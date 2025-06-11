В Дмитровском округе в текущем году модернизируют более 10 км тепловых сетей
Мособлдума провела Открытую трибуну, в ходе которой обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в муниципальном округе Дмитровский. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
«В целом по всей Московской области сейчас идет большая модернизация в сфере ЖКХ и энергетики. Поэтому Мособлдума по поручению председателя Игоря Брынцалова регулярно проводит открытые трибуны, в ходе которых жители могут задать свои вопросы о ходе работ. В апреле большая Открытая трибуна прошла в Мособлдуме для всех муниципальных образований Московской области. В этом году также запланировано провести еще несколько открытых мероприятий на местах, также с участием граждан. Жители уже видят улучшения по всем направлениям. Когда программа будет полностью завершена, хотелось бы, чтобы к этим вопросам не пришлось возвращаться долгие годы», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.
Подробнее о работах в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Аркадий Собенников.
В 2025 году в рамках госпрограммы запланированы 574 мероприятия. Планируется сдать в эксплуатацию 196 объектов теплоснабжения и заменить 448 км тепловых сетей.
Реализуются и долгосрочные мероприятия на 2025–2029 годы — всего 515 мероприятий, в рамках которых запланировано модернизировать 270 котельных и ЦТП и 303 км тепловых сетей.
«Программа не останавливается, ежемесячно после мероприятий по обследованию инженерной инфраструктуры в нее включаются те или иные объекты, которые требуют внимания», — подчеркнул Аркадий Собенников.
Так в муниципальном округе Дмитровский рамках государственной программы на 2023–2025 годы запланировано 44 мероприятия, будет модернизировано 8 котельных и 10,3 км тепловых сетей. Улучшения затронут 418,5 тыс. человек.
Также проводятся 9 долгосрочных мероприятий на 2025–2026 гг., в ходе которых будет модернизировано 6 котельных и 1,8 км. теплосетей. Улучшения затронут 34,2 тыс. человек.
В текущем году планируется:
Строительство:
- БМК, р. п. Икша, ул. Рабочая;
- БМК, п. Автополигон;
- ЦТП, с. Внуково.
Капитальный ремонт котельных:
- п. Деденево, ул. Набережная, дом 21г, стр. 1;
- ул. Водников, 27;
- ул. Ленина;
- п. опытного хозяйства «Ермолино», ул. Центральная;
- п. Новосиньково, д. 79, стр. 1.
Программа модернизации теплоснабжения коснется 48,5 тыс. человек.
Капитальный ремонт сетей:
- ул. Водников, 25 (от котельной до ТК-А2) (у детской поликлиники);
- ул. Водников, д. 27 (от ТК-С20 до ТК-С20в);
- ул. Водников, д. 27 (от ТК-С22 до ТК-С22а);
- ул. Водников, д. 27 (от ТК-С14 до перехода дороги ул. Комсомольская);
- ул. Водников, д. 27 (от Садовая 2 до ТК-А1);
- ул. Водников, д. 27 (от ТК-С1 до ТК-С13а);
- ул. Профессиональная (от котельной до ТК-П1 ул. Профессиональная);
- ул. Водников, д. 27 (от перехода дороги ул. Комсомольская у школы № 2 до ТК-С20);
- р. п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1;
- ул. Водников, д. 25 (от ТК-А4 до ТК-А6);
- ул. Советская (от ТК-К20 до д7 ул. 2-я Центральная);
- ул. Профессиональная (от ТК-П2 до ТК-П3);
- ул. Профессиональная (от ТК-П3 до ТК-По ул. Оборонная);
- ул. Профессиональная к мкр.4 (от ТК-П1 до ТК-П2);
- ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М15);
- ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М4);
- ул. Комсомольская (от ТК-М6 до ТК-М32);
- ул. Внуковская, д. 40а (от котельной до ТК-2);
- г. Яхрома, ул. Ленина (от котельной до ТК-Т4);
- г. Яхрома, ул. Ленина (от ТК Б1 (у д. 3 ул. Ленина) до ТК-Б1 (у терапии);
- г. Яхрома, ул. Ленина (от Л1 до ТК-Л4);
- р. п. Икша ул. Рабочая (от котельной до т.А ул. Рабочая);
- п. Рыбное (от ТК-2 до ТК-12);
- с. Рогачево, пл. Осипова т.А через дорогу с. Рогачево пл. Осипова;
- ул. Космонавтов (от котельной до ЦТП (в жд15) мкр. Космонавтов);
- п. свх Останкино (от котельной до ТК-1);
- п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7);
- от ТК-8 до ТК-9;
- р. п. Некрасовский ул. Заводская (от бойлерной до ТК-6);
- р. п. Икша ул. Рабочая (от ТК-9 до ТК-19);
- р. п. Деденево, ш. Московское (от котельной до ТК-6);
- ул. Водников, д. 25 (от ТК-А6 до д. 20 мкр. Маркова);
- ул. Водников, д. 27 (от ТК-А14 до ТК-А16);
- ул. Водников, д. 25 (от ТК-Д4 до д. 2 мкр. Маркова);
- ул. Водников, д. 27 (от ТК-А13 до ТК-П5).
Реконструкция сетей: с. Внуково, д. 127 от котельной до мкр. Внуковский.
Программа модернизации теплоснабжения коснется 369,9 тыс. человек
Планируется на 2025–2026 гг.:
Строительство БМК:
- с. Куликово, д. 40;
- д. Горшково, д. 54;
- ул. Внуковская, д. 40А;
- ул. Фабричная, д. 22Б;
- п. свх. Останкино, ул. Дорожная, д. 7П.
Капитальный ремонт котельной: ул. Водников 25.
Программа модернизации теплоснабжения коснется 25,1 тыс. человек.
Капитальный ремонт сетей:
- л. Водников, д. 25: от ТК-А6 (у жд. 22 ул. Маркова) до ТК-А13 (у жд. 39 ул. Семенюка); от ТК-А12 (у жд. 13) до ТК-Е1 (у жд. 11), мкр. Маркова; от ТК-А13 (у жд. 39 ул. Семенюка) до ТК-А14, ул. Кропоткинская;
- п. Автополигон: от ТК-1 (у котельной) до ТК-5 (у д. 1);
- м. о., п. Рыбное: от ТК-14 до ТК-30; от ТК-24 до ТК-23; от ТК-12 до ТК-24; от ТК23 до ТК-27а.
Программа модернизации теплоснабжения коснется 9 тыс. человек.
В рамках госпрограммы в 2025–2028 гг. в Подмосковье всего запланировано 640 мероприятий. Из них в Дмитровском муниципальном округе запланировано 13 мероприятий:
- Реконструкция ВЗУ № 1 г. Яхрома, ул. Рабочая;
- Реконструкция ВЗУ № 1 г. Дмитров, ул. Пушкинская;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ с. Рогачево;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ с. Рогачево Мира;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Бунятино;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Ново-Синьково;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Горшково;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Куликово;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Парамоново;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ с. Подъячево;
- Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ с. Деденево, ул. Комсомольская;
- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, г. Яхрома;
- Строительство очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб.м/сут.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.