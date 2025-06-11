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В Дмитровском округе в текущем году модернизируют более 10 км тепловых сетей

Мособлдума провела Открытую трибуну, в ходе которой обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в муниципальном округе Дмитровский. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«В целом по всей Московской области сейчас идет большая модернизация в сфере ЖКХ и энергетики. Поэтому Мособлдума по поручению председателя Игоря Брынцалова регулярно проводит открытые трибуны, в ходе которых жители могут задать свои вопросы о ходе работ. В апреле большая Открытая трибуна прошла в Мособлдуме для всех муниципальных образований Московской области. В этом году также запланировано провести еще несколько открытых мероприятий на местах, также с участием граждан. Жители уже видят улучшения по всем направлениям. Когда программа будет полностью завершена, хотелось бы, чтобы к этим вопросам не пришлось возвращаться долгие годы», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

Подробнее о работах в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Аркадий Собенников.

В 2025 году в рамках госпрограммы запланированы 574 мероприятия. Планируется сдать в эксплуатацию 196 объектов теплоснабжения и заменить 448 км тепловых сетей.

Реализуются и долгосрочные мероприятия на 2025–2029 годы — всего 515 мероприятий, в рамках которых запланировано модернизировать 270 котельных и ЦТП и 303 км тепловых сетей.

«Программа не останавливается, ежемесячно после мероприятий по обследованию инженерной инфраструктуры в нее включаются те или иные объекты, которые требуют внимания», — подчеркнул Аркадий Собенников.

Так в муниципальном округе Дмитровский рамках государственной программы на 2023–2025 годы запланировано 44 мероприятия, будет модернизировано 8 котельных и 10,3 км тепловых сетей. Улучшения затронут 418,5 тыс. человек.

Также проводятся 9 долгосрочных мероприятий на 2025–2026 гг., в ходе которых будет модернизировано 6 котельных и 1,8 км. теплосетей. Улучшения затронут 34,2 тыс. человек.

В текущем году планируется:

Строительство:

БМК, р. п. Икша, ул. Рабочая;

БМК, п. Автополигон;

ЦТП, с. Внуково.

Капитальный ремонт котельных:

п. Деденево, ул. Набережная, дом 21г, стр. 1;

ул. Водников, 27;

ул. Ленина;

п. опытного хозяйства «Ермолино», ул. Центральная;

п. Новосиньково, д. 79, стр. 1.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 48,5 тыс. человек.

Капитальный ремонт сетей:

ул. Водников, 25 (от котельной до ТК-А2) (у детской поликлиники);

ул. Водников, д. 27 (от ТК-С20 до ТК-С20в);

ул. Водников, д. 27 (от ТК-С22 до ТК-С22а);

ул. Водников, д. 27 (от ТК-С14 до перехода дороги ул. Комсомольская);

ул. Водников, д. 27 (от Садовая 2 до ТК-А1);

ул. Водников, д. 27 (от ТК-С1 до ТК-С13а);

ул. Профессиональная (от котельной до ТК-П1 ул. Профессиональная);

ул. Водников, д. 27 (от перехода дороги ул. Комсомольская у школы № 2 до ТК-С20);

р. п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1;

ул. Водников, д. 25 (от ТК-А4 до ТК-А6);

ул. Советская (от ТК-К20 до д7 ул. 2-я Центральная);

ул. Профессиональная (от ТК-П2 до ТК-П3);

ул. Профессиональная (от ТК-П3 до ТК-По ул. Оборонная);

ул. Профессиональная к мкр.4 (от ТК-П1 до ТК-П2);

ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М15);

ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М4);

ул. Комсомольская (от ТК-М6 до ТК-М32);

ул. Внуковская, д. 40а (от котельной до ТК-2);

г. Яхрома, ул. Ленина (от котельной до ТК-Т4);

г. Яхрома, ул. Ленина (от ТК Б1 (у д. 3 ул. Ленина) до ТК-Б1 (у терапии);

г. Яхрома, ул. Ленина (от Л1 до ТК-Л4);

р. п. Икша ул. Рабочая (от котельной до т.А ул. Рабочая);

п. Рыбное (от ТК-2 до ТК-12);

с. Рогачево, пл. Осипова т.А через дорогу с. Рогачево пл. Осипова;

ул. Космонавтов (от котельной до ЦТП (в жд15) мкр. Космонавтов);

п. свх Останкино (от котельной до ТК-1);

п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7);

от ТК-8 до ТК-9;

р. п. Некрасовский ул. Заводская (от бойлерной до ТК-6);

р. п. Икша ул. Рабочая (от ТК-9 до ТК-19);

р. п. Деденево, ш. Московское (от котельной до ТК-6);

ул. Водников, д. 25 (от ТК-А6 до д. 20 мкр. Маркова);

ул. Водников, д. 27 (от ТК-А14 до ТК-А16);

ул. Водников, д. 25 (от ТК-Д4 до д. 2 мкр. Маркова);

ул. Водников, д. 27 (от ТК-А13 до ТК-П5).

Реконструкция сетей: с. Внуково, д. 127 от котельной до мкр. Внуковский.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 369,9 тыс. человек

Планируется на 2025–2026 гг.:

Строительство БМК:

с. Куликово, д. 40;

д. Горшково, д. 54;

ул. Внуковская, д. 40А;

ул. Фабричная, д. 22Б;

п. свх. Останкино, ул. Дорожная, д. 7П.

Капитальный ремонт котельной: ул. Водников 25.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 25,1 тыс. человек.

Капитальный ремонт сетей:

л. Водников, д. 25: от ТК-А6 (у жд. 22 ул. Маркова) до ТК-А13 (у жд. 39 ул. Семенюка); от ТК-А12 (у жд. 13) до ТК-Е1 (у жд. 11), мкр. Маркова; от ТК-А13 (у жд. 39 ул. Семенюка) до ТК-А14, ул. Кропоткинская;

п. Автополигон: от ТК-1 (у котельной) до ТК-5 (у д. 1);

м. о., п. Рыбное: от ТК-14 до ТК-30; от ТК-24 до ТК-23; от ТК-12 до ТК-24; от ТК23 до ТК-27а.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 9 тыс. человек.

В рамках госпрограммы в 2025–2028 гг. в Подмосковье всего запланировано 640 мероприятий. Из них в Дмитровском муниципальном округе запланировано 13 мероприятий:

Реконструкция ВЗУ № 1 г. Яхрома, ул. Рабочая;

Реконструкция ВЗУ № 1 г. Дмитров, ул. Пушкинская;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ с. Рогачево;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ с. Рогачево Мира;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Бунятино;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Ново-Синьково;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Горшково;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Куликово;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ Парамоново;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ с. Подъячево;

Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ с. Деденево, ул. Комсомольская;

Капитальный ремонт сетей водоснабжения, г. Яхрома;

Строительство очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб.м/сут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.