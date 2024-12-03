В Дмитровском округе проводится проверка газового оборудования

Для обеспечения безопасности газоснабжения в поселке Деденево Дмитровского округа проведена плановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для предотвращения возможных аварий, связанных с утечками газа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Техническое обслуживание проводится один раз в год и включает в себя проверку газопроводов, их ответвлений и оборудования в квартирах. Специалисты «Мособлгаза» используют высокоточные детекторы утечек, которые способны выявлять даже минимальные концентрации метана в воздухе. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

«Регулярные проверки газового оборудования — залог безопасности наших жителей», — сказал временно исполняющий полномочия главы администрации Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Работа специалистов включает не только проверку труб, но и осмотр кранов, плит и шлангов, подключенных к газопроводу. В случае выявления повреждений, такие элементы подлежат немедленной замене. Профессиональная проверка газового оборудования помогает предотвратить аварийные ситуации и обеспечить надежную работу систем газоснабжения.

«Мы настоятельно рекомендуем всем жителям обеспечить доступ к своему оборудованию для проведения регулярных проверок. Это необходимо для вашей безопасности и безопасности ваших близких», — добавили специалисты газовой службы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.