В Дмитровском округе проведут масштабную модернизацию теплоснабжения в 2025 году

В 2025 году в Дмитровском муниципальном округе в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» при поддержке губернатора Андрея Воробьева запланированы масштабные работы по модернизации объектов теплоснабжения. По поручению главы округа Ивана Курдарина контроль за ходом ремонтных работ осуществляет заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы предусмотрена замена котлов в четырех котельных округа. В Яхроме на улице Ленина уже завершены демонтажные работы, и вскоре начнется установка нового оборудования. Аналогичные работы также проводятся в котельной поселка Ермолино на улице Центральной. Новые котлы будут введены в эксплуатацию уже весной 2025 года, что создаст дополнительный резерв мощности для обеих котельных и обеспечит стабильное снабжение теплом и горячей водой жителей данных населенных пунктов. В поселке Новосиньково и в котельной Дмитрова на улице Водников ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

По всему округу будет проведен капитальный ремонт 26 участков тепловых сетей, что значительно повысит надежность и эффективность системы теплоснабжения.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил важность модернизации. «Эти работы являются ключевым шагом в повышении качества жизни жителей, обеспечивая бесперебойное и надёжное теплоснабжение», — сказал он.

Кроме того, в 2025 году запланировано строительство новых объектов теплоснабжения, включая центральный тепловой пункт в с. Внуково мощностью 16 мегаватт и блочно-модульные котельные в п. Автополигон мощностью 25,6 мегаватт и в п. Икша мощностью 11,09 мегаватт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.