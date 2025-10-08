В Дмитровском округе проложили 90% новых теплосетей

В рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы — при поддержке губернатора Андрея Воробьева — в Дмитровском округе проводится масштабная модернизация системы теплоснабжения. Эти меры направлены на повышение качества обслуживания населения и обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Отопление и горячая вода поступают по новым, надежным трубам.

В администрации округа регулярно проводится штаб с целью недопущения срывов сроков окончания работ. Его возглавляет временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов. Также Михаил Николаевич практически ежедневно выезжает на места проведения работ, чтобы лично проверить, как продвигается реконструкция.

«Я из окна своей квартиры вижу, как работают специалисты. Это тяжелый труд. Сейчас работы уже практически закончены, вчера до позднего вечера работал экскаватор. Меня радует, что во время реконструкции не пострадали деревья — их предварительно укрыли деревянными щитами», — рассказала дмитровчанка в разговоре с Михаилом Шуваловым во время инспекции на улице Загорской.

В поселке Рыбное отопление пока поступает в дома жителей по старым сетям — они опрессованы и полностью подготовлены, тепло подается стабильно, сбоев нет. Запланировано выполнить переврезку в новые сети. До конца октября специалисты планируют полностью засыпать все траншеи. После будет проведено благоустройство — уложат асфальт и дорожки, восстановят газоны. Это прописано в обязательствах подрядчика, и администрация округа строго следит за их исполнением.

Хотя проводимые работы и доставляют жителям определенный дискомфорт, люди с пониманием относятся к временным неудобствам.

«Реконструкция была необходима, ее надо было сделать еще много лет назад! Даже речи нет о том, что мы, жители, недовольны. Уверен, что скоро все работы будут закончены, и зимой не возникнет перебоев с отоплением», — поделился житель поселка Рыбное.

На участке возле здания Сбербанка в Дмитрове рабочие столкнулись с непредвиденной ситуацией: при врезке в две старые камеры выяснилось, что металл за много лет практически разрушился от коррозии. Пришлось в экстренном порядке полностью их переваривать — а это большой объем работ.

Врип главы округа поблагодарил подрядчиков и работников «Мособлгаза», которые оперативно объединили усилия и выполнили необходимые работы всего за четыре дня.

На этой неделе Михаил Шувалов посетил и другие участки, где специалисты также трудятся над обновлением системы теплоснабжения.

«Реконструкция теплосетей — это очень важный проект, который позволит нашим жителям получать только качественные коммунальные услуги. Мы делаем все необходимое, чтобы все работы были закончены в намеченные сроки», — отметил Михаил Николаевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.