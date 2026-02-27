В Дмитровском округе продолжаются встречи с старостами

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов продолжает традицию встреч с старостами населенных пунктов. На недавней встрече, которая прошла 26 февраля в неформальной обстановке, обсудили важнейшие вопросы, волнующие местных жителей. В этот раз собрались старосты села Белый Раст, поселка Никольское, деревень Лупаново, Спас-Каменка, Малая Черная, Саморядово, Хорошилово и Кузяево, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа поблагодарил старост за их неоценимый вклад в жизнь своих населенных пунктов, отметив, что роль старосты — это не просто почетная обязанность, но и настоящая ответственность перед людьми, которую они берут на себя с большой любовью к своему родному краю.

Как и всегда, разговор был откровенным и душевным. В этот раз на повестке дня — вопросы, связанные с дорогами, их состоянием в зимний период и организацией движения. Одним из главных запросов стало улучшение ситуации с парковкой большегрузных автомобилей, которые часто блокируют дороги вблизи логистических центров, а также учет участков улиц, находящихся в муниципальной собственности, но не имеющих хозяев.

Особое внимание уделили перекрестку у поселка Никольское, где местные жители давно ожидают улучшений. Староста поселка, Татьяна Гринько, предложила реорганизовать движение на этом участке для повышения безопасности. Алексей Гладков, начальник управления дорожно-транспортного хозяйства, сообщил, что в этом году на перекрестке будет установлен светофор. Работы начнутся, как только наступит благоприятная погода.

Все вопросы, поднятые старостами, были внимательно выслушаны и занесены в рабочие планы администрации. Этот формат встреч продолжит свою работу, чтобы жители каждого населенного пункта чувствовали свою вовлеченность в жизнь округа и знали, что их мнение обязательно будет учтено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.