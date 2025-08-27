В Дмитровском округе продолжается капитальный ремонт тепловых сетей

В Дмитровском округе в рамках масштабной реконструкции обновлению подлежат 44 объекта теплоснабжения, включая ремонт котельных и строительство новых энергоэффективных объектов. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов регулярно проводит инспекции ключевых объектов, чтобы лично проконтролировать своевременность выполнения и качество работ.

В этом году капитальный ремонт будет произведен на 26 участках теплосетей общей протяженностью более 10 километров. На 12 участках реконструкция уже завершена, подключены 217 домов, где проживают более 35 тысяч жителей. В стадии завершения работы на 14 участках — они охватывают 162 дома, где проживают более 19 000 жителей.

На улицах Кропоткинская и Загорская Дмитрова подрядная организация ООО «ГЛАВСТРОЙ» ведет замену труб протяжённостью 320 метров (D300 мм) и 500 метров (D159 мм). Ход работ проверил врип главы округа. Представитель подрядчика доложил Михаилу Шувалову, что на объекте ежедневно работает бригада из 4–5 человек и задействовано 1–3 единицы техники. Этот участок теплотрассы очень сложный. Работы ведутся в основном вручную, чтобы не повредить другие коммуникации.

На данный момент смонтирован временный байпас для бесперебойной подачи теплой воды. Выполняется демонтаж старого трубопровода и покрытий, начаты сварочные работы и монтаж новых труб. Местные жители отмечают значимость проводимых работ и относятся с пониманием к процессу капремонта.

По итогам инспекций Михаил Шувалов сказал подрядчику об усилении бригады специалистов и увеличении количества спецтехники.

«Наша приоритетная задача — обеспечить надежность теплоснабжения и комфорт жителей округа. Временные неудобства оправданы, ведь результатом станет повышение качества коммунальных услуг и безопасности теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Реализация программы позволит существенно повысить эффективность работы коммунальной инфраструктуры и обеспечить стабильное теплоснабжение в зимний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.