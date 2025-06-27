В Дмитровском округе полным ходом идет модернизация системы теплоснабжения

Капитальный ремонт в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» ведётся на 44 объектах муниципалитета. Это позволит повысить надежность теплоснабжения и улучшить качество жизни жителей округа, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов лично проконтролировал ход работ в котельной на улице Водников в Дмитрове.

Этот важный объект обеспечивает теплом и горячей водой более половины города, включая 138 многоквартирных домов и 26 социальных учреждений.

Директор МУП ДУ ЖКХ Святослав Чиненов доложил Михаилу Николаевичу, что замена основного котла мощностью 23,2 МВт идёт по графику. Подрядчик — ЗАО ПК «Котлострой» — приступил к работам 15 мая.

На сегодняшний день старый котёл, прослуживший более 20 лет, уже полностью демонтирован. В настоящее время поступает необходимое новое оборудование, произведённое в России.

В планах:

монтаж и обмуровка нового котла;

установка питательных и дренажных трубопроводов;

монтаж запорно-регулирующей арматуры;

сборка шкафа управления;

проведение гидравлических испытаний теплообменника.

После завершения всех работ котёл пройдёт обязательную экспертизу Ростехнадзора и, при получении разрешений, будет введён в строй. Завершение проекта запланировано на 30 августа.

«За лето необходимо подготовить все системы теплоснабжения округа к стабильной работе в отопительный сезон. От этого зависит комфорт жителей и бесперебойная работа социальных учреждений. Подготовка к зиме — наш главный приоритет на ближайшее время», — подчеркнул врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.