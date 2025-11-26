В Дмитровском округе появятся новые очистные мощности

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства с поставкой оборудования по мероприятию: «Строительство очистных сооружений в Дмитровском м. о. (в т. ч. ПИР)».

В рамках проведения закупки планируется провести проектно-изыскательские работы и построить очистные сооружения мощностью до 30 тыс. куб. м/сут.

Проект осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Дмитровского муниципального округа.

«Город растет, очистные сооружения, которые были построены очень давно, уже плохо справляются со своей задачей. Поэтому меня очень порадовала новость о том, что вскоре начнется модернизация», — поделился мнением житель Дмитрова.

Как сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, завершить выполнение всех работ на объекте планируется в 2027 году.

Реализация проекта позволит существенно повысить качество очистки сточных вод и внесет значительный вклад в улучшение экологической обстановки.

«Строительство новых очистных сооружений — это важнейший проект для нашего округа, который напрямую повлияет на качество жизни десятков тысяч жителей и экологическое состояние территории», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.