В Дмитровском округе появилась новая трансформаторная подстанция

Новая трансформаторная подстанция обеспечит надежное электроснабжение более 3 тыс. жителей Озерецкого.

В 2024 году энергетики Дмитровского района электрических сетей (РЭС) в рамках программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей заменили 280 опор ЛЭП и более 25 км проводов различного класса напряжения на самонесущий изолированный провод, стойкий к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям, а также построили 43 трансформаторные подстанции. Проведенные мероприятия позволили повысить качество и надежность потребителей Дмитровского городского округа.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.