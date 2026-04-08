В Дмитровском округе обновят двор и решат проблемы ЖК

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов встретился с жителями микрорайона имени Махалина в Дмитрове и обсудил содержание домов и дворовых территорий. По итогам встречи запланированы новые детские и спортивные площадки, а также меры по благоустройству и организации движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворе дома №40 глава округа пообщался с детьми и поинтересовался, чего не хватает на площадке. Ребята попросили установить больше лазалок, большую горку и качалки на пружинах. По поручению Михаила Шувалова в план на 2027 год включат обустройство крупной детской площадки у дома №40 и спортивной зоны у дома №39 с возможностью играть в футбол и волейбол, а также заниматься на турниках.

Отдельно обсудили состояние фасада дома №40. Облицовка требует ремонта из‑за особенностей монтажа со стороны застройщика. По закону работы должна выполнить строительная компания, однако она находится в процедуре банкротства. Глава округа поручил провести совещание с участием управляющей компании, фонда капремонта, юристов и застройщика, чтобы найти правовое решение и не перекладывать ответственность на жителей.

Дома №36 и №37 обслуживает УК «Решаем вместе». В подъездах и на территории поддерживается порядок, работа инженерных систем контролируется через единую диспетчерскую службу в онлайн-режиме, что позволяет оперативно устранять аварии. Также жители обратили внимание на транзитный транспорт во дворах. По поручению главы Юрий Головков подготовит документы для комиссии по безопасности дорожного движения, где рассмотрят возможность введения одностороннего движения. Кроме того, поручено привести в порядок территорию между улицами Заречной и Северной и вывезти строительные остатки между домами №36 и №37.

«Спасибо жителям за обратную связь. Все договоренности — на контроле», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.