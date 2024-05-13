В Дмитрове завершили капремонт многоквартирного дома

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В подмосковном Дмитрове завершились работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. совхоза «Буденновец», ул. Транспортная, дом № 10. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Многоквартирный трехэтажный жилой дом был построен и введен в эксплуатацию в 1986 году.

Строители произвели работы по утеплению фасада, которые включали в себя следующий перечень работ: демонтаж старого покрытия, очистка поверхности фасада, устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами из керамогранита, облицовка оконных и дверных проемов и окраска фасада.

Многоквартирные дома Подмосковья после проведенных работ по капитальному ремонту принимают не только эстетичный вид, но и становятся более благоустроенными.

Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО «УТНКР» гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.