В Дмитрове завершается реконструкция водозаборного узла в рамках госпрограммы

В Московской области активно реализуется работа по государственной программе, направленной на модернизацию объектов водоснабжения. В Дмитровском округе на объекте ВЗУ № 1 Яхрома завершаются работы, которые кардинально обновят систему водоснабжения города, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что 45% всех мероприятий по госпрограмме Московской области в 2025 году приходится на 5 округов: Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая работа в этом году. По оставшимся объектам завершить все планируется до 30 ноября

Особенностью данного водозаборного узла является его расположение в сложной рельефной местности, что потребовало проведения уникальных подготовительных работ. Перед началом основной реконструкции была возведена масштабная железобетонная подпорная стена высотой до 6,6 метров и длиной 136 метров, которая обеспечила устойчивость территории для дальнейшего строительства.

На сегодняшний день в рамках муниципального контракта с подрядчиком уже выполнены ключевые этапы работ:

ликвидирована старая скважина;

построены новые современные здания: станция обезжелезивания и насосная станция 2-го подъема с административно-хозяйственным блоком;

возведены три павильона для скважин;

установлены два наземных резервуара для чистой воды общим объемом 1 500 куб м;

смонтирована высокопроизводительная станция очистки воды производительностью 7 700 куб м/ сут.

В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы и благоустройство территории. Стройготовность — 82%. Подрядчик приступил к завершающим этапам:

установка современного насосного оборудования в скважинах и насосной станции;

️монтаж установок ультрафиолетового обеззараживания воды для обеспечения ее высочайшего качества и безопасности;

благоустройство территории: асфальтирование, устройство газонов и установка ограждения.

Завершение реконструкции ВЗУ позволит обеспечить жителей города стабильным и качественным водоснабжением, соответствующим всем современным стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.