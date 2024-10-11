В Дмитрове завершается реконструкция водозаборного узла на улице Пушкинской

Дмитровский городской округ продолжает оставаться одним из лидеров в Московской области по реализации программы «Чистая вода». Так, на улице Пушкинской в Дмитрове завершается реконструкция водозаборного узла, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наличие чистой воды — это неотъемлемый элемент качества жизни. Дмитровский городской округ с гордостью может заявить, что мы в числе лидеров по выполнению государственной программы Московской области «Чистая вода». Благодаря этому мы успешно решаем задачу обеспечения жителей чистой водой», — отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

В настоящее время работы по реконструкции водозаборного узла (ВЗУ) на улице Пушкинской в Дмитрове приближаются к своему завершению. Строители полностью демонтировали старый ВЗУ и расчистили участок, чтобы пробурить новую скважину более глубокого залегания. Уже установлены два резервуара для чистой воды, а вскоре будет возведено здание, где разместится станция второго подъема и обезжелезивания.

Во время рабочего объезда территории глава Дмитровского округа Илья Поночевный посетил этот важный строящийся объект.

«Резервуары уже установлены, и сейчас подрядчик — ООО «ЭкоСтройИнвест» — приступил к этапу монтажа стен здания самой станции. После этого начнется установка оборудования внутри корпуса», — сообщил главе муниципалитета Алексей Биркин, исполняющий обязанности директора МУП «Некрасовский водоканал».

Следует отметить, что потребители, чьи дома запитаны от этого ВЗУ, не испытывают проблем с подачей холодной воды, поскольку ее поставка осуществляется с других водозаборных узлов города.

После капитального ремонта этот ВЗУ станет более мощным и будет подавать чистую воду, прошедшую процесс обезжелезивания.

В беседе с представителем генерального подрядчика глава Дмитровского округа Илья Поночевный подчеркнул, что все работы должны проводиться в строгом соответствии с графиком и с соблюдением всех необходимых требований, прописанных в техническом задании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.