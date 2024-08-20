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В Дмитрове заменят более 26 км ЛЭП для повышение надежности электроснабжения

Повышение надежности электроснабжения стало одной из тем ВКС с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Это один из ключевых вопросов при подготовке к осенне-зимнему сезону. Так, в этом году в рамках реализации программы капремонта в Дмитровском округе запланировано заменить 280 опор и более 26 км проводов, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

От бесперебойного электроснабжения зависит и работа котельных, и комфортное проживание жителей в ИЖС, где зачастую дома отапливаются с помощью электричества.

В Дмитровском округе электросетевое хозяйство обслуживают 4 крупные организации: ПАО «Россети Московский регион», Центральный филиал АО «Оборонэнерго», ООО «Дмитровэнерго», АО «Мособлэнерго».

В нынешнем году в рамках реализации программы капремонта в Дмитровском округе запланировано заменить 280 опор и более 26 км проводов, отремонтировать около 4 км кабельных линий, а также отремонтировать и заменить устаревшие трансформаторные подстанций, построить дополнительные 42 трансформаторные подстанции, расчистить трассу ВЛ 6-10кВ от древесно-кустарниковой растительности и деревьев, угрожающих падением.

В рамках инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» проведут ряд работ для повышения надежности и качества электроснабжения населенных пунктов: с. Рогачево, д. Алешино, д. Никольское, д. Зараменье, д. Удино, д. Каменка, д. Сбоево, д. Андрейково, д. Новинки.

На случай возникновения нештатных ситуаций сформирован аварийный запас материалов.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа.

В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.