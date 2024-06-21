В Дмитрове состоялась встреча с председателями СНТ по вопросам соцгазификации

В Дмитрове состоялась встреча с председателями СНТ по вопросам соцгазификации. На нее были приглашены старосты и председатели СНТ Дмитровского округа, попадающие под программу газификации садоводческих товариществ, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках послания президента Российской Федерации к Федеральному Собранию 29 февраля этого года было озвучено поручение — расширить государственную программу соцгазификации и проложить сети до границ участков домов СНТ в границах газифицированных населенных пунктов.

В ходе встречи заместитель главы Дмитровского округа Алексей Ионов рассказал собравшимся, о том что расположенные в границах газифицированных населенных пунктов, будут включены в социальную газификацию бесплатно. К участкам внутри таких садовых некоммерческих товариществ газ также будет подведен бесплатно.

Чтобы принять участие в программе соцгазификации, СНТ необходимо подать заявку, приложив к ней пакет документов. Важным моментом здесь является наличие протокола общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.