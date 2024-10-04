В Дмитрове проводят модернизацию объектов теплоснабжения

В Дмитрове на 9 участках теплосетей проводится замена старых и изношенных сетей на новые. Их общая протяженность около 3 км, а диаметр труб 400-500 мм. Это важнейший этап, который обеспечит надежное и бесперебойное теплоснабжение для жителей города. Основная часть работы уже выполнена, осталось завершить на некоторых участках сварочные работы и сделать переврезки из старой сети в новую, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Дмитровском округе все 1494 многоквартирных дома получили паспорта готовности. Все объекты социальной сферы также подготовлены к отопительному периоду. Наши специалисты провели работы по гидравлическим испытаниям, промывке и текущему ремонту 263,9 км тепловых сетей, планово-профилактические работы прошли на 78 котельных, текущий ремонт — на 22 центральных тепловых пунктах. Ресурсоснабжающими организациями были проведены пробные топки по всем МКД с централизованной системой отопления. До середины ноября запланировано завершить капитальный ремонт теплосетей на 9 участках в Дмитрове. Благодарю всех жителей, которые с пониманием относятся к временным неудобствам. Все подрядчики работают по графику. Ход работ глава округа держит на личном контроле», — прокомментировал заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков.

Также в Дмитровском округе отработано взаимодействие с профильными службами для оперативного реагирования на внештатные ситуации, в теплоснабжающих организациях проведены порядка 200 противоаварийных тренировок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.