В Дмитрове планируется капремонт участка тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г. о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М15). Необходимо выполнить капитальный ремонт теплотрассы 2 Ду-200 мм в подземном исполнении протяженностью ориентировочно 119 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Дмитровского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.