В Дмитрове памятник князю Юрию Долгорукому будет снова установлен на постамент

В прошлом году в Дмитрове был проведен первый этап благоустройства Советской площади в рамках нацпроекта Президента РФ «Инфраструктура для жизни». Этот проект стал важным шагом на пути к созданию комфортной и современной городской среды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь проведена укладка противоскользящей плитки, обустроены прогулочные зоны, парковка и велодорожки, установлено новое освещение, выполнен монтаж и запуск фонтанов.

Во время проведения первого этапа благоустройства было принято решение убрать постамент памятника Юрию Долгорукому. Однако многие жители выразили желание вернуть его на место, считая, что памятник основателю города, установленный на своём историческом постаменте, выглядит более эстетично и гармонично вписывается в общий архитектурный ансамбль.

«В нашей работе очень важно учитывать мнение жителей, поэтому по их просьбам постамент к памятнику Юрию Долгорукому будет возвращен. Благодарю всех за активное участие и поддержку. Вместе мы делаем наш округ лучше и комфортнее», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

В этом году работы по благоустройству будут продолжены. Специалисты проведут ремонт покрытия пешеходной зоны на улице Загорской, а затем и Кропоткинской улицы.

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