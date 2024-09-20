В Дмитрове объявлен конкурс на проведение капитального ремонта котельной

В Дмитровском округе объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту газовой котельной, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту (аварийно-восстановительные работы) газовой котельной (дымовой трубы и узла учета газа) на объекте ГБУЗ МО «ПБ № 5» по адресу: Московская область, Дмитровский г. о., г. Яхрома, ул. Вокзальная, д. 42а.

«Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств областного бюджета», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.