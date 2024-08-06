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В Дмитрове и Королеве специалисты успешно провели гидроиспытания тепловых сетей

Подмосковная аварийно-восстановительная служба успешно провела гидравлические испытания тепловых сетей в Дмитрове и Королеве. В ходе испытаний были проверены два участка теплопроводов общей протяженностью почти 17 погонных км в двухтрубном исполнении. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках подготовки коммунальной инфраструктуры Московской области к зиме 2024–2025 года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы активно участвуют в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Очередные проверки прошли в городских округах Дмитров и Королев.

Проверки показали, что утечек не обнаружено, что свидетельствует о готовности теплопроводов к предстоящему отопительному сезону.

На основании результатов проверки составлены соответствующие акты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.