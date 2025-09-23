В Дмитрове чествовали работников котельных по случаю начала отопительного сезона

В Дмитрове состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к старту отопительного сезона. Церемония была направлена на выражение благодарности людям, чей труд обеспечивает тепло и уют в домах тысяч жителей округа в предстоящие холодные месяцы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие объединило сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые многие годы добросовестно несут свою вахту на котельных Дмитрова, Яхромы, Рогачево, Икши и других населенных пунктов округа.

С приветственной речью к виновникам торжества обратился временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

«Сфера ЖКХ — это основа стабильности и комфорта нашей жизни. Благодарю за ваш ответственный и такой необходимый труд. Уверен, что новый отопительный сезон пройдет в штатном режиме, а в домах жителей округа всегда будет тепло», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Главным событием вечера стало награждение Благодарственными письмами главы округа сотрудников, проработавших на объектах теплоснабжения 20 и более лет. Заслуженные награды из рук Михаила Шувалова получили более 30 человек. Среди них операторы котельных, аппаратчики химводоочистки и слесари-ремонтники с различных участков. Их многолетний опыт и добросовестное отношение к работе являются залогом надежности всей системы ЖКХ Дмитровского округа.

«Я невероятно рада, что оказалась в этой компании. У нас давно не было таких душевных и искренних поздравлений — это очень приятно! Хочу сказать спасибо нашему руководству: у вас все отлично получается. Желаю всем коллегам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больших успехов!» — отметила Галина Чернышева.

Она более полувека трудится оператором котельной в Яхроме.

«Я пришла работать в котельную на Комсомольской улице в 1986 году, когда она была еще старой, а новая только строилась. С тех пор и по сей день я работаю здесь аппаратчиком. Очень приятно получить такое внимание сегодня, особенно благодарственное письмо от главы — это впервые. Самое главное — чтобы о нас не забывали. Огромное спасибо нашему директору и Михаилу Николаевичу за поздравления. Очень тронута таким праздником», — поделилась аппаратчик химводоочистки Вера Ионова.

Порадовались за работников ЖКХ и местные жители.

«Для нас, жителей, особенно тех, у кого есть маленькие дети и пожилые родители, начало отопительного сезона — очень важное событие. Приятно видеть, что труд наших работников котельных ценят на таком высоком уровне. Это заслуженно! Спасибо им за наше тепло и комфорт, — сказала жительница Дмитрова Светлана Петрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.