В детской школе искусств Королева приступили к монтажу систем отопления

В Королеве продолжаются работы по капитальному ремонту детской школы искусств на улице Октябрьской, д. 6, который проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба администрации округа.

Депутаты фракции «Единая Россия» городского округа Королев совместно с представителями подрядной организации провели контроль хода капитального ремонта детской школы искусств.

Здание было построено в 1982 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В ходе капремонта обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, отремонтируют внутренние помещения, благоустроят прилегающую территорию.

«Сейчас в здании завершаются демонтажные работы, строители приступают к монтажу систем отопления и водоснабжения, возводят новые перегородки, устанавливают новые светопрозрачные конструкции. На площадке задействованы более 35 человек, работы ведутся по графику», — сказал первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Королеве Дмитрий Денисов.

Детская школа искусств на улице Октябрьской — одно из самых крупных в Королеве учреждений дополнительного образования, в ней занимаются более 800 детей по разным направлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.