В деревне Серпухова продолжается строительство газопровода

В деревне Калугино г. о. Серпухов продолжается строительство газопровода. Сейчас выполнено более 50% работ в рамках губернаторской программы развития газификации Подмосковья. Работы по созданию сети газораспределения среднего давления в деревне выполняет ООО «Мособлгазстрой» — специализированное строительное подразделение АО «Мособлгаз». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед специалистами стоит задача минимизировать негативное воздействие строительства на инфраструктуру и жизнь жителей. В связи с этим основная часть работ выполняется методом наклонно-направленного бурения, обеспечивающим прокладку газопровода подземно, без разрушения дорожных покрытий и ландшафта.

На данный момент построенный участок газопровода проходит очистку и осушение внутренней полости с помощью поролоновых поршней. Затем трубы примут строительный контроль, пройдут испытания рабочим давлением и комиссионную приемку газопровода в эксплуатацию.

«Напомню, что проведенные работы помогут создать комфортные условия в 272 жилых домах и коммунально-бытовых объектах. Предусмотрена возможность газификации храма. Работы будут выполнены осенью текущего года, а со следующего — жители д. Калугино смогут подать заявку на бесплатное подключение газа до границ участка», — рассказал глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.

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