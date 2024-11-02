В деревне Подольска отремонтируют детскую игровую площадку

Заместитель главы г. о. Подольск Евгений Градсков по результатам обхода деревни Новоколедино распорядился отремонтировать детскую игровую площадку (ДИП), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с представителями территориального отдела Градсков проверил качество содержания территории.

Ранее активисты деревни обратились в администрацию с просьбой отремонтировать детскую игровую площадку. Направлено обращение в профильный комитет для включения в программу по модернизации ДИП.

Выявленные замечания зафиксированы и взяты в работу профильными специалистами.

Деревня Новоколедино строилась как коттеджный поселок неподалеку от Коледино. Носила неофициальное название Новое Коледино. В 2005 году получила официальное название Новоколедино, а с 2006 года имеет статус населенного пункта. Недавно деревню Новоколедино догазифицировали по программе «Социальная газификация» вместе с другими 13 населенными пунктами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.