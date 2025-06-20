В деревне Новоселки Подольска открыли площадку для забора воды пожарной техникой

В деревне Новоселки городского округа Подольск открыли площадку для забора воды пожарной техникой. Новый пожарный пирс имеет большое значение для безопасности деревни и близлежащих населенных пунктов, так как в Новоселках нет центрального водопровода и пожарных гидрантов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 257 ТУ№ 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили работоспособность нового пирса и успешно набрали воду. В приемке также приняли участие заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов, представители администрации и территориального отдела, а также активные жители деревни.

Новый пожарный пирс деревни Новоселки оборудован по всем правилам, также у него есть забетонированная площадка и информационный знак.

В текущем году в городском округе Подольск откроют еще 5 таких площадок, в том числе в деревнях Валищево, Меньшово, селе Сынково, поселках Подольской МИС и Быково, а также пожарный резервуар в деревне Хряслово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.