В деревне Исаково полным ходом идет социальная газификация: проложат более 1,3 км сетей

В рамках президентской программы «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» приступили к активной фазе строительства газораспределительных сетей в деревне Исаково. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщили в компании, общая протяженность нового газопровода составит более 1,3 километра. Это позволит в будущем подключить к голубому топливу десятки частных домовладений, жители которых уже подали заявки или готовятся это сделать.

На объекте завершается важный этап подготовки инфраструктуры:

Земляные работы: ведется прокладка полиэтиленовых труб в грунте. Этот материал отличается высокой прочностью и коррозионной стойкостью, что обеспечит долгий срок службы газопровода.

Монтаж оборудования: сварщики выполняют монтаж опусков для последующей установки газового шкафа (ШРП — шкафного регуляторного пункта), который будет регулировать давление газа в сети.

В ближайших планах специалистов — завершение прокладки уличного газопровода и подводка труб непосредственно к границам земельных участков местных жителей. Финальным этапом станут пусконаладочные работы и проверка оборудования, после чего будет дан старт пуску газа в дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.