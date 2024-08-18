В деревне Губино Можайского округа благоустроят родник

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев совместно с представительными профильных отделов администрации, а также сотрудниками дорожных и коммунальных служб обсудили с жителями все интересующие их вопросы.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства, а также ремонта и содержания автомобильных дорог является самой актуальной в настоящее время.

Жители деревни Губино обратились с просьбой благоустройства родника. В самое ближайшее время специалисты осуществят выезд на место, где совместно с заявителями решат дальнейшую судьбу источника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.



