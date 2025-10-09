В деревне Богородского округа строят новый газопровод

В настоящее время ведется строительство распределительного газопровода в деревне Клюшниково Богородского округа. Работы проходят в рамках программы «Социальная газификация». Местные жители подали 66 заявок на подключение. Из них 43 уже выполнены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа стартовала в 2021 году. Всего в нее включено 69 населенных пунктов Богородского округа.

Из более, чем 4 тысяч поданных заявок на подключение уже выполнено более 50%. В 2214 домов уже поступает газ.

Важным моментом является то, что трубы к границам участка прокладывают бесплатно. Главное, чтобы дом был зарегистрирован, а в населенном пункте имелся магистральный газопровод. Жителю остается только оплатить работы внутри участка и предложенный на выбор комплект оборудования в рамках комплексного договора.

Подать заявку на подключение к программе социальной газификации можно через официальный сайт Мособлгаза или портал Госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.