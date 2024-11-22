В деревне Можайского округа установили уличное освещение
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
В ходе выездной администрации в Можайском округе поступило обращение от семьи, которая проживает в деревне Бакулино, по вопросу уличного освещения около домов 19,20,21,22,24, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты выехали по адресу и уже выполнили работу по установке 2-х светильников и провели 160 м самонесущего изолированного провода.
Работы были проведены в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».
Жителями округа были озвучены вопросы, которые касались различных сфер: жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, земельно-имущественных отношений, а также нотариальные вопросы.
Проблемы, требующие детального изучения, взяты на контроль ответственными лицами. По многим озвученным вопросам местные жители получили разъяснения и консультации на месте.
Наши традиционные встречи будут продолжены, информацию о дате и времени проведения следующей «Выездной администрации» сообщим дополнительно.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.