В дер Зубачево Сергиева Посада создали электроинфраструктуру для школы и детсада

Специалисты «Мособлэнерго» создали электроэнергетическую инфраструктуру для подключения к сетям школы и детского сада в деревне Зубачево Сергиево-Посадского округа. Энергетики выполнили строительство двухсекционной трансформаторной подстанции ТП-535 с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА каждый. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Также в ходе работ были проложены две кабельные линии КЛ-10 кВ протяженностью 1 км и 840 м КЛ-0,4 кВ для подключения к сетям газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,791 Гкал/ч, которая будет обеспечивать теплом строящиеся объекты сферы образования. Со стороны компании работы в части строительства электрообъектов выполнены полностью.

Мероприятия проходили в рамках договора техприсоединения соцобъектов к сетям компании. Новая школа на 55 мест в Зубачево должна разгрузить школу № 21 — единственную работающую в окрестностях деревни в двухсменном режиме. Общая площадь здания — 10,8 тыс. кв. метров. Площадь нового детского сада на 280 мест составит 4,8 тыс. кв. метров. К его строительству приступили в 2023 году.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков.

Заявки на технологическое присоединение к электросетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.